16:45 (мск), источник: РБК
В Думу внесли представление о лишении Рашкина неприкосновенности
В соответствии с регламентом обсудить просьбу Генпрокуратуры депутаты смогут в течение недели.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В Госдуму внесли представление о лишении депутатской неприкосновенности члена нижней палаты парламента от КПРФ Валерия Рашкина, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».
В соответствии с регламентом комиссия по мандатным вопросам должна изучить обращение Генпрокуратуры в течение недели. По словам Володина, Совет думы рассмотрит его в среду, а обсуждение на пленарном заседании, возможно на следующей неделе. В этом случае и у Рашкина появится возможность выступить в Думе, а депутаты смогут задать интересующие их вопросы.
Материал дополняется.
Артем Филипенок