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16:45 (мск), источник: РБК

В Думу внесли представление о лишении Рашкина неприкосновенности

В соответствии с регламентом обсудить просьбу Генпрокуратуры депутаты смогут в течение недели.

Источник: РИА "Новости"

В Госдуму внесли представление о лишении депутатской неприкосновенности члена нижней палаты парламента от КПРФ Валерия Рашкина, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».

В соответствии с регламентом комиссия по мандатным вопросам должна изучить обращение Генпрокуратуры в течение недели. По словам Володина, Совет думы рассмотрит его в среду, а обсуждение на пленарном заседании, возможно на следующей неделе. В этом случае и у Рашкина появится возможность выступить в Думе, а депутаты смогут задать интересующие их вопросы.
Материал дополняется.

Артем Филипенок

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