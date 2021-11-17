МИД опубликовал переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии

«В последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в “нормандском формате” подвергаются искажению. Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил придать гласности первоисточники», — сообщило ведомство на своем сайте.
Лавров 8 ноября отверг предложение Берлина и Парижа провести встречу глав МИД стран — участниц нормандского формата 11 ноября. Министр пояснил, что это невозможно, во-первых, из-за его графика, а во-вторых, потому что предложения Москвы по итоговому документу встречи пока остаются без ответа. Лавров подчеркнул, что Россию интересует содержательная сторона вопроса, а не «показушные выступления».
Нормандский формат переговоров по конфликту в Донбассе существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили эту проблему.
Последний саммит состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда стороны согласовали шаги по урегулированию конфликта, но прекращения огня добиться не удалось. Украинские власти до сих пор не имплементировали «формулу Штайнмайера», определяющую механизм поэтапной реализации минских соглашений.