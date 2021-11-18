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00:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский предложил снизить стоимость транзита газа для ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он предложил снизить стоимость транзита газа по территории Украины и предоставить свои хранилища стратегического резерва. Господин Зеленский также назвал «Северный поток-2» угрозой безопасности для Европы. Также стороны обсудили идею создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности.

Источник: Reuters

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что выразила поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. «ЕС и Украина продолжат сотрудничество в сфере энергетики: по поставкам и хранению газа, возобновляемым источникам и энергоэффективности», — написала она в Twitter.

На переговорах также обсуждался миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС. По мнению главы ЕК, Минск проводит «гибридную атаку».

Киев отмечает, что Владимир Зеленский представил ряд предложений для предотвращения энергетического кризиса в Европе.

«Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово снизить стоимость транзита газа на своей территории и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива», — говорится в сообщении Киева.

«Проект “Северный поток-2” является прежде всего угрозой безопасности для всей Европы», — говорится в сообщении на сайте украинского президента.

Замминистра энергетики Украины Максим Немчинов на прошлой неделе заявил, что Москва делает все, чтобы Киев еще больше ощутил на себе энергокризис. По его мнению, Украина находится в состоянии «энергетической войны» с Россией.

«Газпром» ранее сообщал о выполнении обязательств по поставкам газа на Украину и начале работы по закачке газа в подземные хранилища Европы. Глава компании Алексей Миллер заявлял, что обязательства перед Украиной в этом году будут перевыполнены.

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