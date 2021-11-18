Росреестр выделит в «Роскадастр» рыночные функции и инфраструктуру

Правительство вчера одобрило законодательную базу для создания публично-правовой компании (ППК) «Роскадастр». Ей предстоит заняться цифровизацией всех пространственных данных в РФ и обеспечить государству выполнение всего комплекса услуг в сфере земли и недвижимости.
Как пояснили «Ъ» в Росреестре, речь идет о создании системы «одного окна» для всех пользователей пространственно-картографических данных.
Создание «Роскадастра» потребовалось для реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных», принятой в сентябре и рассчитанной на 2022−2030 годы, говорят в ведомстве.
Госпрограмма, напомним, предполагает запуск единой электронной картографической системы и федерального портала пространственных данных — де-факто речь идет о создании многослойной цифровой карты России. Все данные проекта должны быть структурированы и доступны гражданам, бизнесу и госструктурам в зависимости от уровня допуска.
Проект должен устранить проблему с отсутствие полных данных о земле и недвижимости в России, которую власти пытаются решить уже более десяти лет.
Этому препятствует как недостаточное финансирование, так и разрозненное госуправление. Одобренный вчера проект призван решить обе проблемы.
ППК «Роскадастр» создается на базе федеральных государственных бюджетных учреждений «ФКП Росреестра» и «Центр геодезии, картографии и пространственных данных» и акционерных обществ «Ростехинвентаризация — БТИ» и «Роскартография». Сейчас их функции часто дублируются, поясняют в Росреестре, при этом полномочия структур ограничены отраслевой спецификой, что препятствует реализации масштабных планов правительства по цифровизации геоданных.
После реорганизации структур в 2022 году все полномочия отойдут ППК «Роскадастр», что повысит управляемость в этой сфере, — пока система управления характеризуется как «фрагментарная и громоздкая», указано в пояснительной записке к проекту.
Компания будет подведомственна Росреестру, наблюдательный совет возглавит курирующий ведомство вице-премьер Марат Хуснуллин.
Из проекта следует, что ППК «Роскадастр» станет компанией полного цикла в этой сфере и займется внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах, геодезическими и картографическими работами, созданием государственных топографических карт и топографических планов, научной и исследовательской деятельностью.
Компания будет разрабатывать и внедрять электронные сервисы Росреестра, а также предоставлять эти услуги. Кроме того, ППК отводится реализация проектов с частными компаниями в сфере развития информационных технологий, геодезии, картографии, пространственных данных и информационной безопасности. Одновременно публично-правовой статус позволит «Роскадастру» заниматься коммерческой деятельностью и направлять доходы от нее в развитие системы пространственных данных.
Новая структура обеспечит взаимодействие отрасли с регулятором и избавит Росреестр как ведомство от хозяйственных функций.
Практика по созданию «буферной» организации между рынком и регулятором уже реализуется, например, Минэкономики, которому потребовалось создание АО «Корпорация МСП» для оказания поддержки малому бизнесу и взаимодействия с компаниями, а также Минприроды — речь идет о ППК «Российский экологический оператор», ответственной за мониторинг экологии и региональных операторов по обращению с отходами.
В Росреестре указывают, что создаваемая система «одного окна» позволит сократить сроки оказания услуг и увеличить количество ведомственных услуг в электронном виде, повысить эффективность использования земельных ресурсов и вовлечение территорий для строительства жилья. С этим соглашаются и эксперты.
«Пространственные данные сейчас разрозненны. Не существует полной и точной базы, что негативно сказывается на отрасли геодезии и картографии и на смежных отраслях. Остро стоит проблема деградации государственной геодезической сети, которая является фундаментом для производства топографических съемок, геодезического обеспечения различных инженерных работ. Единая платформа геопространственных данных поможет делать качественную аналитику с применением новых технологий. Это запрос и науки, и бизнеса, и органов власти», — считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.
По мнению президента ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья» Леонида Казинца, реализация госпрограммы положительно скажется на развитии рынка недвижимости: «Упрощается процедура постановки объектов на государственный кадастровый учет, снижаются административные барьеры, взаимодействие переходит в электронный формат, что значительно сокращает сроки учетно-регистрационных действий».