Черноморский флот пополнится кораблем-трансформером «Сергей Котов»

«Сергей Котов» назван в честь участника Великой Отечественной войны, контр-адмирала, Героя Советского Союза Сергея Николаевича Котова. Он станет четвертым кораблем проекта 22160, первые три: «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин».
В случае начала боевых действий корабли этого проекта будут участвовать в операциях по обороне побережья и приморских баз.
Их можно использовать для сопровождения групп кораблей и судов, а также при проведении поисково-спасательных и антипиратских операций.
Они способны развивать скорость до 25 узлов, в экипаж входит около 80 человек. Корабль вооружен 76-миллиметровой артиллерийской установкой, гранатометами и пулеметами «Корд». Предусмотрена возможность базирования на нем вертолета Ка-27ПС. Корабль приспособлен и для использования подводных и воздушных беспилотников. Благодаря этому он становится идеальным разведчиком: экипажи могут в реальном времени отслеживать надводную и подводную обстановку в радиусе сотен километров.
Все корабли проекта 22160 строились для несения службы на Черном море, но они могут действовать не только в теплых широтах. В прошлом году «Василий Быков» прошел испытания в Заполярье. По итогам мероприятий был сделан вывод, что корабли проекта могут применяться и в Арктическом регионе.