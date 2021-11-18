Премьер Польши предложил ФРГ не давать Путину «дополнительные деньги»

Глава правительства, отвечая на вопросы издания, увязал ввод трубы в эксплуатацию с борьбой Польши с мигрантами на границе Евросоюза.
Моравецкий сообщил, что опасается эскалации ситуации на границе с Белоруссией, где застряли несколько тысяч мигрантов.
«Мы защищаем границу ЕС здесь, в Польше! И если говорить о более глобальной картине, давайте работать вместе во имя мира, а не предоставлять [президенту России] Владимиру Путину дополнительные деньги за счет платежей за энергоресурсы, чтобы он мог продолжить модернизацию [российской армии]», — заявил премьер, отвечая на вопрос о том, что он скажет в запланированном разговоре с Олафом Шольцем, который претендует на пост канцлера Германии.
По словам Моравецкого, в ситуации с мигрантами Варшава не может ничего исключать. Премьер считает, что Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко «явно следуют стратегии по дестабилизации Запада».
«Мы не знаем, что еще они планируют. Также возможно, что кризис на границе предназначен только для того, чтобы отвлечься от новых военных атак, которые Путин готовит на Украине», — убежден политик.
10 сентября «Газпром» сообщил о полном завершении строительства трубопровода «Северный поток-2». Для реализации проекта потребовалось на 1,5 года больше, чем было запланировано. Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км каждая и совокупной мощностью 55 млрд куб. м в год. Его трубы пролегают по дну Балтийского моря через морские территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Оператором строительства газопровода выступала Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является ПАО «Газпром».
16 ноября Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока-2». Возобновить процедуру Федеральное сетевое агентство ФРГ намерено после создания оператором газопровода отдельной компании, которая возьмет на себя управление немецким участком «Северного потока-2».
Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября, когда в приграничном районе Белоруссии собрались тысячи мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока. Они стараются проникнуть на территорию Польши, чтобы затем попытаться получить убежище в странах Евросоюза. Польша направила к границе с Белоруссией дополнительные силы погранслужб и полицейские подразделения, чтобы предотвращать попытки мигрантов преодолеть заграждения.
Моравецкий возлагал ответственность за происходящее на Россию, а исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в этом контексте просила Путина повлиять на Минск. Российский президент ранее говорил, что подобные обвинения в адрес России — это попытки переложить проблемы «с больной головы на здоровую». При этом он отмечал, что Россия готова способствовать урегулированию ситуации с мигрантами.