07:11 (мск), источник: © РИА Новости
Депутат Госдумы Рашкин признался в убийстве лося
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в незаконной охоте депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин рассказал, что убил лося.
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По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине.
Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в палату поступило представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.
Рашкин опубликовал на своем канале на YouTube видео, в котором рассказал, что тогда был в гостях у друзей, к которым приехал «порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться».
«В отдалении от домика фермерского хозяйства я, выезжая из какой-то лесной просеки, увидел расположенную посреди леса между ее опушками поляну, покрытую кочками, ну и высокой сухой травой. Оставил машину, взял бинокль и решил выйти на край этой поляны и посмотреть, есть ли что-нибудь вокруг», — сказал он.
По его словам, он «увидел в бинокль силуэт какого-то животного».
«Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии, ну, около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал», — рассказал Рашкин.
«Дойдя до места, я обнаружил: на поляне посреди кочек и высокой сухой травы лежит тело лося. Я вернулся к машине, убрал в чехол карабин и треногу и поехал к убитому лосю. В машине были ножи и топор, ящик и кастрюля, которые были приготовлены для использования, ну, на рыбалке и охоте. Какое-то время ушло на разделку туши на месте», — добавил депутат.
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