10:36 (мск), источник: © РИА Новости
Путин поручил эвакуировать россиян из Афганистана
Москва, 18 ноя — РИА Новости. Минобороны по поручению Владимира Путина вывезет из Афганистана 380 человек.
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«В настоящее время три военно-транспортных самолета Ил-76 <…> доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан», — рассказали в ведомстве.
В столицу республики привезли 108 тонн гумпомощи.
Кроме россиян, на борт берут граждан Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана. «На каждом самолете находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами», — говорится в релизе.
Предыдущая масштабная эвакуация была в августе, тогда российские военные доставили на родину около 400 граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
В августе на фоне вывода американского контингента талибы захватили власть в республике и объявили окончание двадцатилетней войны, через месяц под их контроль перешла последняя мятежная провинция Панджшер. В первые дни в Кабуле царила паника, в попытке покинуть страну люди штурмовали аэропорт. Следом наступил гуманитарный и экономический кризис.
В сентябре «Талибан»* назначил временное правительство, куда вошли члены движения и дружественных ему группировок, некоторые из которых включены в санкционные списки ООН и США.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.