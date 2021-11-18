14:39 (мск), источник: © РИА Новости
Фрегат «Адмирал Горшков» запустил ракету «Циркон» в Белом море
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», сообщили журналистам в Минобороны.
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«Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря», — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что полет соответствовал заданным параметрам, цель поражена прямым попаданием.
К обеспечению стрельб и закрытию района привлекали надводные корабли и морскую авиацию Северного флота.
Позже министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешных испытаниях.
Ракеты «Циркон» способны развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), заявленная дальность — более тысячи километров.
Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.