Путин поручил МИДу подольше сохранять «известное напряжение» на Западе

В последние годы страны Запада стали прислушиваться к озабоченностям и предупреждениям России, у них возникло «известное напряжение», в отличие от времен расширения НАТО, когда мнение Москвы игнорировалось, сказал президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД России. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля.
Путин считает, что это состояние напряжения на Западе нужно сохранять как можно дольше для обеспечения безопасности России.
«Наши предупреждения последнего времени дают о себе знать, они производят определенный эффект», — сказал президент. «Известное напряжение там все-таки возникло», — констатировал он. По словам Путина, такое состояние нужно сохранять как можно дольше, «чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь не нужный нам конфликт». Обращаясь к главе МИДа Сергею Лаврову, Путин поручил добиваться предоставления России серьезных, долгосрочных гарантий безопасности на западном направлении.
Просто так существовать и думать, что там завтра может произойти, Россия не может.
Владимир Путинпрезидент РФ
Президент отметил, что до приближения военной инфраструктуры блока НАТО к границам России отношения Москвы со странами Запада, включая США, были «уникальными» и почти союзническими. Однако тогда страны Запада не прислушивались к России. «Несмотря на то что отношения между Россией и нашими западными партнерами, включая США, были уникальными, уровень взаимоотношений был чуть ли не союзническим, наши озабоченности и предостережения по поводу расширения НАТО на восток были абсолютно проигнорированы», — сказал Путин.
Он добавил, что несколько волн расширения НАТО приблизили военную инфраструктуру блока вплотную к границам России. «А в Румынии и Польше уже развернуты системы противоракетной обороны, которые легко могут быть использованы <…> под ударные комплексы», — подчеркнул президент.
Несмотря на все трудности, договариваться с Западом, в том числе о гарантиях безопасности, нужно. Обращаясь к дипломатам, президент отметил, что видит, несмотря на маски, скептические улыбки.
«Можно ли рассчитывать и надеяться на серьезность возможных договоренностей по этому направлению, имея в виду, что мы все-таки имеем дело с, мягко говоря, не очень надежными партнерами: они легко отказываются от любых прежних договоренностей. Тем не менее, как бы сложно это ни было, работать над этим нужно, и я прошу вас это иметь в виду», — поручил сотрудникам МИДа президент.
В июне 2021 года в обращении к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности Путин заявил, что Североатлантический альянс отказывается рассматривать предложения России по деэскалации напряженности, но в Москве надеются, что «здравый смысл и желание развивать конструктивные отношения» в конце концов возобладают.
«Россия выдвинула предложение о выработке нового “уравнения безопасности”. Оно должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи», — сказал тогда президент. По его мнению, готовность к компромиссам может дать положительный результат.
Выработка нового «уравнения безопасности» России и США должна учитывать в том числе ситуацию в космосе и проблематику кибербезопасности, отмечал до этого замглавы МИД России Сергей Рябков. Кроме того, следует учитывать стратегические оборонительные и стратегические наступательные вооружения в их взаимосвязи, а также стратегические наступательные вооружения в неядерном оснащении, указывал Рябков.
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