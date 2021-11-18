В Еврокомиссии разъяснили суть договоренностей с Белоруссией по мигрантам

Евросоюз не намерен вести переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по вопросу дальнейшей судьбы мигрантов, находящихся на границе с Польшей, заявил РБК пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано.
«Нет никаких переговоров с режимом Лукашенко. Он создал этот кризис, он привез этих людей в Белоруссию, солгав им, что они смогут с легкостью попасть в ЕС, и они находятся на территории Белоруссии. Он ответственен не только [за то, чтобы] позаботиться об этих людях и разрешить кризис, но и за то, чтобы предоставить доступ международным организациям для помощи нуждающимся и разрешить репатриацию людей, которых он привез в страну», — сказал Стано.
«Так что о переговорах с режимом Лукашенко речи не идет. Что мы будем делать, так это проводить технические переговоры с агентствами ООН (Управлением верховного комиссара по беженцам и Международной организацией по миграции) и белорусскими коллегами на рабочем уровне, чтобы облегчить репатриацию людей, которые в настоящее время удерживаются белорусскими силами безопасности на территории Белоруссии. Эта работа в процессе», — добавил он.
О том, что проблема беженцев будет вынесена на уровень Белоруссии и ЕС и с обеих сторон будут назначены должностные лица для разрешения имеющихся проблем, вечером 17 ноября сообщила пресс-служба президента Белоруссии по итогам его второго с начала недели телефонного разговора с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Днем в четверг, 18 ноября, пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила о невыполнении ЕС договоренностей по урегулированию кризиса с мигрантами.
«Мы выполняем свои обещания. При том что со стороны Евросоюза пока не выполнено ни одного обязательства», — процитировало Эйсмонт госагентство БелТА. Она добавила, что по итогам разговора канцлера Германии Ангелы Меркель с Лукашенко в среду была достигнута договоренность инициировать переговоры на уровне экспертов.
Есть и другие разногласия по сути договоренностей. По словам Эйсмонт, еще во время первого телефонного разговора двух лидеров Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор для 2 тыс. мигрантов, находящихся в лагере у польской границы. «Мы берем на себя обязательство содействовать (насколько это возможно и при их желании) остальным 5 тыс. вернуться на родину. И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию», — добавила Эйсмонт.
Вместе с тем агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что Меркель не соглашалась на сделку по мигрантам с Лукашенко. «Ситуация на границе — это европейская проблема, в которой Германия действует не в одиночку», — заявил собеседник.
«Это не миграционный кризис. Это искусственно созданная проблема, которой дирижирует режим Лукашенко с негативными гуманитарными последствиями для жителей третьих стран», — подчеркнул Стано.
По его словам, белорусский режим заманивал людей из третьих стран ложными обещаниями, что они с легкостью попадут в Евросоюз. Затем этих людей под конвоем белорусских силовиков доставили из Минска к границе ЕС и заставили совершить попытку незаконного проникновения на территорию Евросоюза, если же мигрантам не удавалось попасть в ЕС, то белорусские власти не разрешали им обратно вернуться в страну и «силой удерживали на границе в суровых условиях», подчеркнул пресс-секретарь ЕК. Некоторые мигранты на границе рассказывали РБК, что самостоятельно платили фирмам-посредникам до $4 тыс. за организацию поездки к границе Белоруссии с Евросоюзом, до границы они добирались на такси, а иногда и пешком.
По данным Эйсмонт, всего в Белоруссии находится около 7 тыс. человек, цель которых — оказаться в Евросоюзе. Документов у них для легального пересечения ее нет, поэтому они пытаются прорывать границу с Польшей, Латвией и Литвой. В четверг из Минска в Багдад вылетел эвакуационный рейс, которым домой отправили около 400 человек, которые не смогли прорваться через границу.
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