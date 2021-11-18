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21:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Парламент Австрии лишил экс-канцлера Курца неприкосновенности

Национальный совет Австрии единогласно проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с бывшего канцлера Себастьяна Курца.

Источник: AFP 2021

Он ушел в отставку на фоне антикоррупционного расследования.

Господин Курц ушел в отставку в октябре. Его обвинили в подкупе СМИ во время предвыборной кампании 2017 года. Экс-канцлер не признает вину и считает, что он лишь неудачно сформулировал СМС-сообщение.

При этом Себастьян Курц сам выступал за снятие с него неприкосновенности. Исполняющим обязанности канцлера сейчас является глава МИД Александр Шалленберг.

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