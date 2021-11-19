Группе военных в Болгарии предъявили обвинения в шпионаже в пользу России

В числе обвиняемых — бывший высокопоставленный чиновник Службы военной разведки, высокопоставленные сотрудники министерства обороны, а также бывший военный атташе, курировавший секретную информацию в парламенте Болгарии. Их имена не приводятся. Если их признают виновными, им грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного срока.
Болгарская прокуратура утверждает, что организатором шпионского сговора был экс-сотрудник Службы военной разведки. По версии следствия, он «окончил московскую разведывательную школу ГРУ». Ему якобы было поручено по возвращении в Болгарию «завербовать сеть агентов, имеющих доступ к секретным документам, связанным с НАТО и Евросоюзом». Его жена, у которой двойное болгарско-российское гражданство, передала документы в посольство РФ в Болгарии, утверждает сторона обвинения.
Все шестеро были арестованы в марте. Одного из них выпустили под залог. Дата начала судебных слушаний пока не выбрана. В случае признания виновными обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
В октябре полиция Болгарии задержала россиянина и двух граждан Литвы по подозрению в промышленном шпионаже. Они работали по трудовому договору на заводе, который занимался инновационными технологиями, и якобы украли с предприятия продукцию и связанную ней конфиденциальную документацию. Всех троих арестовали.