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02:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Группе военных в Болгарии предъявили обвинения в шпионаже в пользу России

Военная прокуратура Болгарии предъявила обвинения в шпионаже в пользу России шести действующим и отставным военным, сообщает агентство Associated Press (AP). В обвинении, направленном в военный суд, говорится, что фигуранты дела занимались сбором и передачей секретной информации иностранному государству.

Источник: AP 2021

В числе обвиняемых — бывший высокопоставленный чиновник Службы военной разведки, высокопоставленные сотрудники министерства обороны, а также бывший военный атташе, курировавший секретную информацию в парламенте Болгарии. Их имена не приводятся. Если их признают виновными, им грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного срока.

Болгарская прокуратура утверждает, что организатором шпионского сговора был экс-сотрудник Службы военной разведки. По версии следствия, он «окончил московскую разведывательную школу ГРУ». Ему якобы было поручено по возвращении в Болгарию «завербовать сеть агентов, имеющих доступ к секретным документам, связанным с НАТО и Евросоюзом». Его жена, у которой двойное болгарско-российское гражданство, передала документы в посольство РФ в Болгарии, утверждает сторона обвинения.

Все шестеро были арестованы в марте. Одного из них выпустили под залог. Дата начала судебных слушаний пока не выбрана. В случае признания виновными обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

В октябре полиция Болгарии задержала россиянина и двух граждан Литвы по подозрению в промышленном шпионаже. Они работали по трудовому договору на заводе, который занимался инновационными технологиями, и якобы украли с предприятия продукцию и связанную ней конфиденциальную документацию. Всех троих арестовали.

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