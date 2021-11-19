04:08 (мск), источник: BFM.ru
Макрон: Европа должна продолжать давление на Белоруссию
Еврокомиссия и Германия отклонили предложение Минска о приеме в страны Евросоюза 2 000 мигрантов.
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Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким по поводу миграционного кризиса на польско-белорусской границе, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
Эммануэль Макрон подтвердил необходимость того, чтобы Европа продолжила давление на президента Беларуси Александра Лукашенко в связи с миграционным кризисом.
Французский президент также призвал Европу работать со странами происхождения мигрантов и авиакомпаниями для реадмиссии людей, не имеющих права на убежище, говорится в заявлении.
В четверг Белоруссия эвакуировала основные лагеря мигрантов на границе с Польшей, что может стать важным шагом на пути к разрешению кризиса.
Однако Еврокомиссия и Германия отклонили предложение Белоруссии о приеме в страны Евросоюза 2 000 мигрантов, находящихся в настоящее время на ее территории.