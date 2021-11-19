Самолеты с эвакуированными из Афганистана гражданами прилетели в Россию

«Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме “Чкаловский” Московской области. Самолеты доставили из Республики Афганистан граждан Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Украины и Республики Афганистан», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас пассажиры проходят таможенный и противоэпидемический контроль.
Эвакуацию организовал министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина. Минобороны создало авиагруппировку из трех самолетов военно-транспортной авиации, которые доставили в Кабул 36 тонн гуманитарного груза для населения Афганистана. На каждом из летательных аппаратов находились бригады военных медиков с необходимым оборудованием и лекарствами.
Предыдущий российский эвакуационный рейс из Афганистана прошел 25 августа — спустя десять дней, как в Кабул вошли вооруженные отряды «Талибана»*. Тогда четыре самолета российских ВКС приняли около 400 граждан России, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана. Все четыре борта приземлились также на аэродроме «Чкаловский».
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.