Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 18 ноябряУказ о построении первого постоянного моста через Неву, день рождения Деда Мороза и Микки Мауса и другие события этого дня
Фоторепортажи
10Птицы-рекордсмены и их необычные рекорды
12Празднование Дня мертвых
04:51 (мск), источник: © РИА Новости

Самолеты с эвакуированными из Афганистана гражданами прилетели в Россию

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Самолеты с эвакуированными из Кабула гражданами России, Белоруссии, Украины, Армении и Афганистана приземлились на подмосковном аэродроме «Чкаловский», заявили в пресс-службе Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме “Чкаловский” Московской области. Самолеты доставили из Республики Афганистан граждан Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Украины и Республики Афганистан», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас пассажиры проходят таможенный и противоэпидемический контроль.

Эвакуацию организовал министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина. Минобороны создало авиагруппировку из трех самолетов военно-транспортной авиации, которые доставили в Кабул 36 тонн гуманитарного груза для населения Афганистана. На каждом из летательных аппаратов находились бригады военных медиков с необходимым оборудованием и лекарствами.

Предыдущий российский эвакуационный рейс из Афганистана прошел 25 августа — спустя десять дней, как в Кабул вошли вооруженные отряды «Талибана»*. Тогда четыре самолета российских ВКС приняли около 400 граждан России, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана. Все четыре борта приземлились также на аэродроме «Чкаловский».

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Следите за развитием темы Ситуация в Афганистане
 США готовят 'крымский сценарий'
Ничего личного: что Турция намерена сделать с Россией
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь