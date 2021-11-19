Совет российской диаспоры в США приостановил работу из-за ФБР

Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) приостановил работу, сообщается на его сайте.
«Решение принято в связи с расследованием американских спецслужб, в результате которого на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР», — заявили в организации.
В КСОРС отметили, что по сути это неформальный, неполитический совещательный орган, который «никогда не вмешивался во внутриполитическую повестку США, не располагал финансовыми средствами, не получал и не раздавал какие-либо гранты». Однако некоторые члены совета и другие представители русской общины стали фигурантами расследования о нарушениях законов об иноагентах, сообщили в организации.
По данным КСОРС, на допросах сотрудники ФБР спрашивали о связях соотечественников с российскими организациями и госструктурами. «Отдельного внимания удостоились контакты соотечественников с представителями российской дипмиссии в США, МИДа, Россотрудничества, Федерального агентства по делам молодежи, правительства Москвы, фонда “Росконгресс”, Русского географического общества и координаторами движения “Бессмертный полк”, — говорится в сообщении.
Эта ситуация создает «неприемлемую атмосферу предвзятости и недоверия по отношению к русской общине», заявили в КСОРС.
Действия американских спецслужб в организации сочли «беспрецедентным давлением на русскую общину» и до получения разъяснения от властей США отказались проводить какие-либо мероприятия.
В посольстве России в США, комментируя приостановку работы КСОРС, заявили, что «возмущены враждебными действиями Соединенных Штатов против соотечественников под предлогом подозрений в работе на территории США без регистрации в качестве иностранных агентов».
По информации дипмиссии, сотрудники ФБР «порой в грубой форме, проводили обыски и допросы представителей диаспоры, изымали персональные вещи». Эти акции посольство рассматривает как недружественные по отношению к России.
«Тем самым власти США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с исторической родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия. Общественная деятельность наших сограждан носит абсолютно открытый, прозрачный характер», — заявили в посольстве, потребовав прекратить «преследование представителей российской диаспоры».
На сайте организации сообщается, что миссия КСОРС заключается в правозащитной деятельности, а также в сохранении и популяризации русского языка и культуры.
О том, что КСОРС находится под следствием ФБР, в июне со ссылкой на источники сообщило интернет-издание The Daily Beast. В рамках расследования были допрошены «десятки человек», а в их домах и офисах прошли обыски, говорилось в публикации. The Daily Beast также привел мнение «некоторых экспертов», которые не исключают, что Москва якобы может использовать КСОРС в качестве «мягкой силы» для распространения своего влияния в США.
Согласно американскому законодательству, организации, которые работают на территории США в интересах других государств, должны регистрироваться в реестре иноагентов.
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