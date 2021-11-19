12:26 (мск), источник: © РИА Новости
Саакашвили обратился к США с просьбой о помощи
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Задержанный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попросил Соединенные Штаты о помощи.
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Ранее Госдепартамент США призвал власти Грузии допускать Саакашвили на все заседания суда по его делу и обращаться с бывшим президентом «справедливо и с соблюдением достоинства».
Агентство отмечает, что Саакашвили передал «наспех написанные от руки» ответы на вопросы через своих адвокатов в среду. Среди прочего, он написал, что в заключении его били, и протащили по асфальту под «насмешки» других заключенных. Также Саакашвили обращал внимание на то, что власти Грузии отказались перевести его в гражданскую больницу, передать телефон или дать возможность присутствовать на суде.
Минюст Грузии заявил агентству, что не может прокомментировать заявления экс-президента.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.