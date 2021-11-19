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12:12 (мск), источник: Коммерсантъ

В Совфеде и Госдуме прокомментировали проект резолюции Конгресса США о непризнании Путина президентом

Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев, первый зампред комитета верхней палаты по международным делам Владимир Джабаров и первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков оценили проект резолюции Конгресса США о непризнании Владимира Путина президентом России после 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

«В Конгресс США внесен проект резолюции о непризнании В. В. Путина президентом РФ, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России. В остальном ничего нового и ничего неожиданного. Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде. А еще — провокация, нацеленная на срыв наметившейся нормализации двусторонних отношений», — написал Косачев в Facebook.

Владимир Джабаров выразил «РИА Новости» уверенность, что «этот документ не пройдет». «Но, если резолюция будет принята, это приведет к разрыву отношений России с США», — добавил сенатор. Он считает документ «циничным и лишенным какого-либо здравого смысла».

Новиков заявил, что «отношения испорчены очень сильно, по оценке многих, в том числе российских, дипломатов». «Руководство МИДа находится на низкой точке, поэтому говорить о том, что принятие документа, если оно состоится, как-то решительно поменяет канву российско-американских отношений, нет никакого смысла. Не будет этого документа, будет другой. Потому что менять свой курс в отношении РФ американский истеблишмент не намерен», — отметил депутат.

Он также указал на большое количество претензий к российской политической избирательной системе и развертывание «русофобской кампании».

Ранее в Палату представителей Конгресса США внесли предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он будет баллотироваться на новый срок в 2024 году. Если резолюцию примут, она будет носить рекомендательный характер. Авторы демократ от Теннесси Стивен Коэн и республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон считают, что Путин находится у власти благодаря нарушениям при выборах, а его дальнейшее пребывание в должности незаконно.

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