Кремль счел нелепым и агрессивным предложение США не признавать Путина

Конгрессмены США ведут «достаточно беспрецедентную» законотворческую деятельность, которая не укладывается в рамки современных международных отношений, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Он комментировал проект резолюции, в которой конгрессу США предлагается не признать Владимира Путина президентом России, если он выставит свою кандидатуру на следующие президентские выборы после окончания своего срока в 2024 году.
«Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению», — сказал в связи с этим Песков.
Это демонстрация того, что США вмешиваются во внутренние дела других стран, продолжил он. «Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов, считаем это вмешательством в наши дела и убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом РФ. Ни одна другая страна мира, парламентарии ни одной другой страны мира не могут претендовать на это», — подчеркнул он.
Песков добавил, что депутаты Госдумы не оставят это предложение без реакции.
Проект резолюции накануне внесли в конгресс два члена палаты представителей США Стивен Коэн и Джо Уилсон. Они заявили, что поправки в Конституцию, которые в том числе «обнулили» сроки президента Путина и позволили ему снова избираться, нелегитимны. Соответственно, если Путин выставит свою кандидатуру на выборах еще раз и выиграет, США, по их мнению, не должны признавать его президентом. Среди прочего они упоминали сообщения о нарушениях во время голосования по поправкам в июне—июле 2020 года и недостатке независимых наблюдателей.
В случае принятия резолюция будет носить рекомендательный характер.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что если резолюцию примут, это может привести к разрыву отношений России и США. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев счел инициативу Коэна и Уилсона вмешательством в выборы президента в России и во внутренние дела государства. Кроме того, по его словам, это «провокация, нацеленная на срыв наметившейся нормализации двусторонних отношений».