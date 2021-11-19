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17:42 (мск), источник: © РИА Новости

Байден временно передаст полномочия вице-президенту

ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока будет находиться под анестезией в больнице, где ему проведут колоноскопию, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Источник: РИА "Новости"

Это станет первым случаем с момента прихода его администрации к власти, когда американский лидер передал свои полномочия вице-президенту.

Также впервые в США женщина, пусть и на непродолжительный срок, сосредоточит в своих руках полномочия главы государства.

Пресс-секретарь сообщила, что Байден отправится в медицинский центр Уолтера Рида на медосмотр, где ему сделают плановую колоноскопию.

«Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002-м и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом», — говорится в письменном заявлении Псаки.

Она также указала, что во второй половине дня в пятницу администрация опубликует отчет о состоянии здоровья американского лидера по итогам медобследования. Пока он будет находиться под действием анестезии, Харрис будет работать из своего офиса в Западном крыле Белого дома.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники утверждала, что вице-президент жалуется на то, что ее ограничивают в полномочиях и дают заведомо проигрышные поручения, которые не соответствуют ее компетенциям и не позволяют заявить о себе как о претенденте на президентское кресло в будущем. Белый дом опроверг сообщения о растущем напряжении между Байденом и Харрис.

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