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02:22 (мск), источник: © РИА Новости

У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. У президента США Джо Байдена усилился кашель, ухудшилась походка, его лечат от мерцательной аритмии, сообщил его лечащий врач Кевин О’Коннор.

Источник: AFP 2021

Белый дом в пятницу распространил меморандум О’Коннора, из которого следует, что Байден остается «активным 78-летним мужчиной».

«Президент достаточно здоров, чтобы исполнять обязанности, и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений и послаблений», — отметил врач.

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При этом он констатировал, что Байден стал чаще «прочищать горло». Врач заявил, что наблюдал у пациента этот симптом очень давно, но теперь он стал более частым.

«Данный симптом явно присутствует и требует более детального исследования», — уточнил врач.

Также О’Коннор сообщил, что у Байдена по сравнению с прошлым годом стала «ощутимо более негибкой» походка.

Байдена лечат от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии, небольшой сенсорной невропатии ног. Его обследовали на наличие рака толстого кишечника и кожи, у президента также проверили зубы и зрение.

Относительно походки Байдена врач напомнил, что у президента в прошлом были спортивные и иные ортопедические травмы, около года назад он получил перелом стопы. Медики на данный момент считают, что речь идет о дегенеративном артрите позвоночника и спондилезе — постепенном изнашивании позвонков с возрастом.

В ходе обследования президенту сделали гастроскопию и колоноскопию. На время плановой процедуры он в соответствии с Конституцией передал полномочия вице-президенту Камале Харрис.

Байдену в субботу исполняется 79 лет, он наиболее пожилой в истории действующий президент США.

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