У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель

Белый дом в пятницу распространил меморандум О’Коннора, из которого следует, что Байден остается «активным 78-летним мужчиной».
«Президент достаточно здоров, чтобы исполнять обязанности, и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений и послаблений», — отметил врач.
При этом он констатировал, что Байден стал чаще «прочищать горло». Врач заявил, что наблюдал у пациента этот симптом очень давно, но теперь он стал более частым.
«Данный симптом явно присутствует и требует более детального исследования», — уточнил врач.
Также О’Коннор сообщил, что у Байдена по сравнению с прошлым годом стала «ощутимо более негибкой» походка.
Байдена лечат от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии, небольшой сенсорной невропатии ног. Его обследовали на наличие рака толстого кишечника и кожи, у президента также проверили зубы и зрение.
Относительно походки Байдена врач напомнил, что у президента в прошлом были спортивные и иные ортопедические травмы, около года назад он получил перелом стопы. Медики на данный момент считают, что речь идет о дегенеративном артрите позвоночника и спондилезе — постепенном изнашивании позвонков с возрастом.
В ходе обследования президенту сделали гастроскопию и колоноскопию. На время плановой процедуры он в соответствии с Конституцией передал полномочия вице-президенту Камале Харрис.
Байдену в субботу исполняется 79 лет, он наиболее пожилой в истории действующий президент США.