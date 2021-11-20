Источники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37

Раннее российской стороной заявлялось, что орбитальные беспилотники X-37 способны нести несколько ядерных боевых блоков на борту и являются ударными системами стратегического назначения, базирующимися в космосе.
При этом официально Соединенные Штаты утверждают, что X-37 предназначены только для научных и разведывательных целей. Эти аппараты могут маневрировать в космосе, меняя свою орбиту.
«Мобильная система стратегической противоракетной обороны С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь — на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет. В числе типовых целей для будущей системы можно назвать американские космические беспилотники X-37, а также планирующие гиперзвуковые блоки, разрабатываемые в нескольких странах», — рассказал первый собеседник агентства.
Другой источник отметил, что «для перехвата подобных целей в состав С-550 будет входить многофункциональная РЛС большой дальности действия, способная обнаруживать боевые блоки и космические объекты на сверхбольшой дальности».
Собеседники уточнили, что фактически С-550 станет модификацией системы С-500, но со специализацией на перехвате баллистических и орбитальных целей на многократно больших дальностях и высотах по сравнению с «Прометеем». При этом перехват воздушных аэродинамических целей (самолетов, вертолетов, беспилотников) из задач С-550 исключат.
Ранее другой источник РИА Новости сообщал, что разработка системы С-550 находится на продвинутом этапе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
В настоящее время на вооружении России и США имеются специализированные системы ПРО, способные с высокой вероятностью сбивать боевые блоки МБР, но стационарного типа с противоракетами шахтного базирования. Мобильными системами стратегической ПРО с возможностями, заявленными для С-550, не обладает ни одна страна мира.
Впервые о системе С-550 сообщил 9 ноября в ходе селекторного совещания министр обороны Сергей Шойгу. Какие-либо сведения о системе не раскрывались.