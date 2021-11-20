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13:54 (мск), источник: © РИА Новости

WSJ: разведка США полагала, что Китай тайно строил военный объект в ОАЭ

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Разведслужбы США полагали, что Китай тайно строил военный объект на территории порта около столицы ОАЭ Абу-Даби, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Согласно источникам, около года назад американские официальные лица начали получать разведданные о «подозрительной активности Китая» в порту Халифа, расположенном неподалеку от Абу-Даби.

Источник: © РИА Новости

Источники издания заявили, что нынешней весной засекреченные спутниковые снимки позволили американским официальным лицам сделать вывод, что Китай строит в порту некий военный объект.

По информации источников, администрация президента США Джо Байдена предприняла активные дипломатические усилия с целью убедить ОАЭ в том, что объект имел военное назначение и что его строительство нужно прекратить.

Сообщается, что после ряда встреч и визитов американских официальных лиц в ОАЭ строительство объекта было остановлено.

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