13:54 (мск), источник: © РИА Новости
WSJ: разведка США полагала, что Китай тайно строил военный объект в ОАЭ
ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Разведслужбы США полагали, что Китай тайно строил военный объект на территории порта около столицы ОАЭ Абу-Даби, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Согласно источникам, около года назад американские официальные лица начали получать разведданные о «подозрительной активности Китая» в порту Халифа, расположенном неподалеку от Абу-Даби.