NYT узнала о предупреждении США о «скором вторжении» России на Украину

По словам собеседников издания, Россия еще не решила, что будет делать с войсками, «которые собрала у границы Украины». Однако в разведке США серьезно относятся к угрозе «вторжения» и не считают, что это блеф, отметили источники.
В связи с этим США «подталкивают» европейские страны к сотрудничеству в разработке пакета экономических и военных мер для сдерживания Москвы, пишет NYT.
В частности, на этой неделе Брюссель посетила глава Национальной разведки США Эврил Хэйнс, также Вашингтон поделился разведданными и с Украиной.
Представители США заявили союзникам, что российские власти «разочарованы процессом мирного урегулирования», который Франция и Германия запустили в 2014 году после вхождения Крыма в состав России и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.
Как утверждает ряд бывших американских чиновников, Москва, возможно, намерена обеспечить безопасный сухопутный коридор между непризнанными республиками Донбасса и Крымом.
С конца октября в СМИ стали появляться сообщения о том, что Россия наращивает военные силы на границе с Украиной. Об этом, в частности, писала The Washington Post. А газета Politico опубликовала спутниковые снимки. На них, предположительно, запечатлено скопление танков российских вооруженных сил у города Ельня в Смоленской области, примерно в 250 км от границы с Украиной.
На Украине изначально говорили, что не видят активности российских военных у границы. Но позже президент Владимир Зеленский сообщил, что западные партнеры проинформировали его о ситуации.
Российские власти данные о возможном «вторжении» на Украину назвали пустым нагнетанием. Говоря о текущей обстановке, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил о незапланированных учениях США и их союзников по НАТО в Черном море, в связи с чем Россия, по его словам, должна застраховать себя и «быть начеку».
Президент Владимир Путин также отметил, что Украина нарушила минские соглашения, применив в Донбассе боевой беспилотник Bayraktar. «Создается впечатление, что нам просто, нам не дают расслабиться. Ну, пусть знают, что мы и не расслабляемся», — сказал он.
Вместе с тем российские власти неоднократно заявляли, что Россия никому не угрожала и не представляет ни для кого опасности. Передвижение войск по территории страны — это исключительно внутреннее дело, говорил Песков.