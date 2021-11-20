Георгиевский крест стал знаком отличия ордена Святого Георгия

Орден Святого Георгия и знак Георгиевский крест восстановили в России в 1992 году. Последним награждают солдат, матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов «за подвиги и отличия в боях, служащие образцами храбрости, самоотверженности и воинского мастерства».
Сделан Георгиевский крест из серебра, знаки отличия I и II степени — с позолотой. Посередине находится круглый медальон и рельефное изображение Святого Георгия. Носят крест слева на колодке. Лента на колодках крестов I и III степени дополнена бантом.
Среди кавалеров IV степени ордена Святого Георгия — глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, экс-глава Службы внешней разведки и директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, а также первый заместитель командующего войсками Южного военного округа Сергей Кузовлев.
Кавалером ордена Святого Георгия III степени является начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он был награжден тайно. По словам источника РБК, орден Герасимов получил за проведение успешной операции в Сирии.
Кавалеры II степени — бывший глава Генштаба Николай Макаров, экс-главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев, а также бывший главнокомандующий Военно-воздушных сил Александр Зелин.