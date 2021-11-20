Сурков предупредил об опасности «идеологии молчания» для России

По словам бывшего замглавы администрации президента, в начале века созданная в стране нынешним руководством система остановила безудержную лавину социального хаоса.
В результате 20 лет стабильности в России были и «еще будут».
«Вертикаль, порядок и скрепы гарантированы», — подчеркнул Сурков.
В то же время он напомнил, что беспорядок не мог никуда исчезнуть, это противоречит социальным законам. А если его уже почти вытеснили из интернета, то, скорее всего, он уходит «в слепые зоны общественной жизни», в неафишируемые коллективные практики, направленные не против официальной позиции и популярных мнений, а параллельные ему.
Для таких «параллельных людей» поход на выборы или поднятие правильного плаката становится способом «отдать кесарю кесарево», чтобы затем вернуться в свою недовселенную, которая существует в несоответствии с духом и буквой плаката.
«Широкое распространение такой точечной лояльности и одноразового патриотизма означает, что во все более монолитной с виду структуре общества образуется все больше лакун и полостей, заполняющихся неизвестно чем», — напомнил Сурков.
Из-за этого правильные слова обессмысливаются, господствующий дискурс становится неубедительным и потому все чаще нуждается в силовой поддержке.
И гораздо значительнее становится не то, о чем люди говорят, а то, о чем они молчат. При этом до определенного момента, по Суркову, это молчание ничем не угрожает власти.
Однако он напомнил, что если проблему игнорировать, то со временем она разрушает существующий порядок вещей, что и случилось под конец жизни Советского Союза. Чтобы этого не произошло, уверен чиновник, следует экспортировать хаос за пределы собственной системы, как это делали еще в древние времена и как делают сейчас США.
Сурков полагает, что в ближайшем будущем в мире столкнутся сразу несколько стран, пытающихся выносить свою нестабильность, среди них США, Китай и Россия, а это породит «разрушительные геополитические штормы».
После таких волнений в мире, полагает Сурков, Россия получит свою долю в новом всемирном собирании пространств и подтвердит свой статус глобализатора. Причин, за исключением исторических, по которой так произойдет, помощник президента в статье не привел.
В июне этого года Сурков сравнил президента Владимира Путина с римским императором Октавианом, совместившим демократию с монархическим архетипом.
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