«Экспорт хаоса»: экс-помощник Путина предсказал расширение территории России

Он напомнил, что, согласно второму закону термодинамики, в любой замкнутой системе возрастает энтропия: «Иными словами, хаоса (беспорядка) никогда не становится меньше. Наоборот, его практически всегда становится больше». В начале XXI века российской системе власти удалось остановить «лавину социального хаоса» и обеспечить «вертикаль, порядок и скрепы», однако энтропия продолжает нарастать и постепенно уходит в «слепые зоны общественной жизни», написал экс-помощник Путина.
Для сохранения стабильности, по его мнению, социальную энтропию нужно «экспортировать для утилизации на чужой территории».
«На протяжении веков Русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные пределы. Оно давно разучилось, а скорее всего, никогда и не умело выживать другими способами», — указал Сурков. По его словам, Россия «не утратила имперских инстинктов» и сегодня.
В будущем Россия будет расширяться и получит свою долю «в новом всемирном собирании земель (вернее, пространств), подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов», убежден бывших помощник президента.
«Пока что мир наслаждается своей многомногополярностью, парадом постсоветских национализмов и суверенитетов. Но в следующем историческом цикле забытые сегодня глобализация и интернационализация вернутся и накроют это сумеречное Многополярье», — написал он.
В 1999—2008 годах Владислав Сурков занимал должность замглавы администрации президента России, затем до 2011-го был первым замруководителя АП. В 2011—2013 годах Сурков занимал должность вице-премьера. Позже, с 2013-го, был помощником президента Владимира Путина. В феврале 2020 года Путин освободил Суркова от должности.