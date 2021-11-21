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00:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Болгарии считает Крым российским по «политическим реалиям»

Президент Болгарии Румен Радев снова назвал Крым российским, но он считает его аннексированным. Так он ответил на комментарий главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который назвал мнение господина Радаева ударом по дружеским отношениям между странами.

Источник: РИА "Новости"

«Нет никакой драмы. Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я и сказал вчера вечером, есть политические реалии, и на данный момент Крым является российским», — сказал Радаев журналистам (цитата по btv).

Кулеба ранее заявил, что своим комментарием президент Болгарии «подыграл российской пропаганде», подставил страну под критику Евросоюза и «нанес удар дружеским украино-болгарским отношениям».

«Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей», — написал глава МИД Украины в Twitter.

Румен Радев ранее во время политических дебатов сказал, что Крым «“в настоящий момент русский”. По его мнению, с Россией нужно вести диалог, а санкции по этому вопросу не дают никакого эффекта.

Президентские и парламентские выборы в Болгарии прошли 14 ноября. Президент Румен Радев не смог преодолеть необходимый для победы барьер в 50% + 1 голос, так что имя нового главы государства станет известно лишь во втором туре. Он назначен на 21 ноября.

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