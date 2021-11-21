Президент Болгарии считает Крым российским по «политическим реалиям»

«Нет никакой драмы. Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я и сказал вчера вечером, есть политические реалии, и на данный момент Крым является российским», — сказал Радаев журналистам (цитата по btv).
Кулеба ранее заявил, что своим комментарием президент Болгарии «подыграл российской пропаганде», подставил страну под критику Евросоюза и «нанес удар дружеским украино-болгарским отношениям».
«Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей», — написал глава МИД Украины в Twitter.
Румен Радев ранее во время политических дебатов сказал, что Крым «“в настоящий момент русский”. По его мнению, с Россией нужно вести диалог, а санкции по этому вопросу не дают никакого эффекта.
Президентские и парламентские выборы в Болгарии прошли 14 ноября. Президент Румен Радев не смог преодолеть необходимый для победы барьер в 50% + 1 голос, так что имя нового главы государства станет известно лишь во втором туре. Он назначен на 21 ноября.
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