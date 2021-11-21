Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: первый полет на воздушном шареВсемирный день телевидения, трагедия в Риге, первый полет на воздушном шаре и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
12Объявлены победители конкурса Natural Landscape Photography Awards 2021
13Проблемы окружающей среды в объективе
08:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Блинкен считает «прискорбным» возможное участие «ЧВК Вагнера» в делах Мали

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил против участия внешних сил в делах Мали. Он особо отметил «ЧВК Вагнера» и выразил опасение, что они будут еще больше усложнять ситуацию.

Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, было бы особенно прискорбно, если бы внешние силы еще больше все усложняли и запутывали, и я особенно думаю о таких группах, как группа “Вагнера” в Мали», — сказал господин Блинкен во время визита в Сенегал (цитата по AFP). Он отметил, что США с партнерами содействуют «усилиям в поддержку стабильности» в Мали. По мнению госсекретаря, международное сообщество должно поддержать страну, как только демократически избранное правительство приступит к исполнению обязанностей.

Власти Мали ранее обратились к частной военной компании за помощью в борьбе с терроризмом. Глава МИД России Сергей Лавров объяснял это тем, что Франция сократила военный контингент в Мали. ЕС планирует ввести санкции против «ЧВК Вагнера».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Анастасия Волочкова стала жертвой мошенников из QBF
Почему Яндекс отключает читателей от качественных СМИ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь