Блинкен считает «прискорбным» возможное участие «ЧВК Вагнера» в делах Мали

«Я думаю, было бы особенно прискорбно, если бы внешние силы еще больше все усложняли и запутывали, и я особенно думаю о таких группах, как группа “Вагнера” в Мали», — сказал господин Блинкен во время визита в Сенегал (цитата по AFP). Он отметил, что США с партнерами содействуют «усилиям в поддержку стабильности» в Мали. По мнению госсекретаря, международное сообщество должно поддержать страну, как только демократически избранное правительство приступит к исполнению обязанностей.
Власти Мали ранее обратились к частной военной компании за помощью в борьбе с терроризмом. Глава МИД России Сергей Лавров объяснял это тем, что Франция сократила военный контингент в Мали. ЕС планирует ввести санкции против «ЧВК Вагнера».