Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: первый полет на воздушном шареВсемирный день телевидения, трагедия в Риге, первый полет на воздушном шаре и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
13Проблемы окружающей среды в объективе
10Птицы-рекордсмены и их необычные рекорды
04:51 (мск), источник: Life.ru

Роспотребнадзор и Минздрав Израиля создадут рабочую группу по борьбе с ковидом

В ходе переговоров стороны особо рассмотрели вопросы вакцинации, подчеркнув, что только она может остановить пандемию, предотвратить тяжёлое течение болезни и спасти жизни.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения Израиля договорились о создании совместной рабочей группы по противодействию CoViD-19. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Новость
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к введению QR-кодов и коронавирусу

Отмечается, что глава Роспотребнадзора Анна Попова провела переговоры в Москве с министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым, руководителем штаба по борьбе с коронавирусом профессором Салманом Заркой и директором департамента лабораторной диагностики Минздрава Израиля Йишай Руфь.

«В ходе встречи состоялся обмен актуальными данными по эпидемиологической ситуации в России и Израиле и циркулирующим штаммам коронавируса. Партнёры отметили широкий охват тестированием на новую коронавирусную инфекцию в России и высокий уровень лабораторной диагностики, позволяющий в течение 24 часов получить результаты ПЦР-теста, а также осуществлять секвенирование штаммов, что особенно важно в связи с возникновением новых вариаций коронавирусов», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Отдельно стороны рассмотрели вопросы вакцинации, подчеркнув, что только она может остановить пандемию, предотвратить тяжёлое течение болезни и спасти жизни. Именно благодаря активной прививочной кампании (вакцинировано более 70% населения) Израиль смог избежать локдауна во время четвёртой волны ковида, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

«Учитывая большой объём накопленных данных в России и Израиле по противодействию CoViD-19, достигнута договорённость о создании специальной рабочей группы по вопросам эпидемиологии новой коронавирусной инфекции», — добавили в ведомстве.

Уточняется, что стороны продолжат контакты, в том числе для обсуждения восстановления авиасообщения между РФ и Израилем.

Ранее министр туризма Израиля Йоэль Развозов заявил, что страна рассчитывает принять до конца года десятки тысяч привитых «Спутником V» россиян.

Никита Никонов

Во время загрузки произошла ошибка.
 Топ-7 самых опасных женщин-гангстеров, возглавлявших мужские банды
Знаменитая китайская теннисистка исчезла после обвинений в адрес высокопос
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь