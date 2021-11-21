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05:41 (мск), источник: РБК

NYT узнала о связи сына Байдена и покупки рудника компанией из КНР

Компания, в совет директоров которой входил Хантер Байден, помогла китайской фирме купить долю в одном из крупнейших кобальтовых рудников у американской компании. В итоге покупатель консолидировал 80% месторождения.

Источник: AFP 2021

Инвестиционная компания, с которой был связан сын президента США Хантер Байден, помогла китайской компании купить у компании из США один из крупнейших кобальтовых рудников в мире, сообщает The News York Times.

Месторождение находится в Демократической республике Конго. Сделка была закрыта в 2016 году. Покупателем выступила China Molybdenum, она выкупила долю в месторождении Tenke Fungurume у американской Freeport-McMoRan за $2,65 млрд.

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Партнером China Molybdenum выступила компания Bohai Harvest RST (Shanghai) Equity Investment Fund Management Company (BHR, зарегистрирована в Шанхае). Ее вместе с китайскими партнерами основали в 2013 году Хантер Байден и еще два американца. Трое граждан США входили в совет директоров и контролировали 30% BHR, отмечает издание.

Для покупки рудника в ДР Конго China Molybdenum внесла около $700 млн, оставшуюся сумму привлекла BHR.

Еще до покупки рудника BHR заключила соглашение с China Molybdenum о том, что последняя сможет выкупить ее долю в месторождении. China Molybdenum воспользовалась этим правом спустя два года и ее доля увеличилась до 80%. В это время Хантер Байден контролировал 10% BHR через компанию Skaneateles, размещавшуюся в Вашингтоне.

Бывший член совета директоров BHR сообщил NYT, что Байден, как и другие американцы в руководстве, не участвовал в сделке по покупке и продаже рудника. Адвокат Байдена заявил, что его клиент не имеет никаких связей ни с Skaneateles, ни с BHR, пишет NYT.

Байден-младший объявил об уходе из BHR в октябре 2019 года. Тогда же он пообещал, что не будет участвовать в управлении иностранными компаниями, если его отец победит на президентских выборах 2020 года.

Сделка по покупке рудника в Конго интересна в том числе и потому, что в этом году администрация президента США Джо Байдена предупредила об угрозе растущего доминирования Китая в добыче кобальта, отмечает NYT. Вашингтон опасается, что Пекин может использовать этот факт для того, чтобы помешать переоснащению США своей автомобильной промышленности для производства электромобилей. Кобальт — один из ключевых элементов при производстве батарей для такого транспорта.

Представитель Белого дома отрицательно ответил на вопрос о том, знал ли президент о причастности его сына к сделке.

Мария Лисицына

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