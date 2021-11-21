WSJ: российские ракеты сделали американские авианосцы беспомощными

Автор акцентирует внимание на том, что современные возможности американских боевых кораблей не позволяют им наносить удары по целям на берегу.
Чтобы конкурировать с КНР и Россией, США необходимо наращивать дальность нанесения ударов, считает он.
«Сейчас и Китай, и Россия обзавелись эффективными боевыми средствами, которые значительно осложняют, если вообще не исключают возможности подхода авианосных соединений к целевым территориям», — признает Хендрикс.
Последние не могут приближаться к берегу на расстояние меньше 1800 километров, что делает его недоступным для палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18, пояснил он.
По мнению отставного военного, если в ближайшее время на палубах авианосцев не появятся пилотируемые или беспилотные самолеты дальнего радиуса действия, ударные группировки не смогут оказать значительного влияния на сдерживание России и Китая.
Американское издание Defense One ранее отметило, что российская армия находится в лучшей форме за последние десятилетия, а углубление стратегической координации Москвы с Пекином подрывает преимущество Вашингтона.