Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: первый полет на воздушном шареВсемирный день телевидения, трагедия в Риге, первый полет на воздушном шаре и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
12Празднование Дня мертвых
1010 необычных фактов о народах России, которые вы могли не знать
15:03 (мск), источник: © РИА Новости

WSJ: российские ракеты сделали американские авианосцы беспомощными

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. У американских авианосцев есть уязвимость, делающая их бессильными перед российскими и китайскими ракетами, написал капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс в статье для газеты Wall Street Journal.

Источник: U.S. Navy

Автор акцентирует внимание на том, что современные возможности американских боевых кораблей не позволяют им наносить удары по целям на берегу.

Чтобы конкурировать с КНР и Россией, США необходимо наращивать дальность нанесения ударов, считает он.

«Сейчас и Китай, и Россия обзавелись эффективными боевыми средствами, которые значительно осложняют, если вообще не исключают возможности подхода авианосных соединений к целевым территориям», — признает Хендрикс.

Последние не могут приближаться к берегу на расстояние меньше 1800 километров, что делает его недоступным для палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18, пояснил он.

По мнению отставного военного, если в ближайшее время на палубах авианосцев не появятся пилотируемые или беспилотные самолеты дальнего радиуса действия, ударные группировки не смогут оказать значительного влияния на сдерживание России и Китая.

Американское издание Defense One ранее отметило, что российская армия находится в лучшей форме за последние десятилетия, а углубление стратегической координации Москвы с Пекином подрывает преимущество Вашингтона.

 В США придумали 'гарантированный' способ уничтожить 'Северный поток — 2'
На Украине раскрыли 'заговор' вокруг 'Северного потока — 2'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь