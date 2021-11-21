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06:49 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: разведка США увязала «военное вторжение» РФ на Украину с холодами

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Представители американской разведки предупреждают европейских союзников о возможности «военного вторжения» России на территорию Украины, причем вероятность подобного сценария якобы растет по мере похолодания, передает телеканал CBS News.

Источник: © РИА Новости

Это уже не первое подобное сообщение в американских СМИ. В частности, газета New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщила ранее, что представители американской разведки предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России «вторгнуться» на территорию Украины. Президент России Владимир Путин ранее назвал подобные заявления алармистскими.

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«Вторжение зависит от погодных условий, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада», — сообщил телеканал, ссылаясь на американских чиновников, проинформированных по данному вопросу.

Утверждается, что вероятность «вторжения» якобы возрастает «по мере того, как погода становится холоднее».

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны Москвы у границ Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

В России не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о якобы имеющем место стягивании войск к границе с Украиной. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

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