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13:44 (мск), источник: ТАСС

В Польше заявили о готовности к закрытию границы с Белоруссией

ВАРШАВА, 21 ноября. /ТАСС/. Польша рассматривает возможность серьезных санкций против Белоруссии, включая закрытие границы, транзитных и торговых переходов. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с главой эстонского правительства Каей Каллас.

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«Мы рассматриваем шаги в виде все более серьезных экономических санкций, включая закрытие польско-белорусской границы со стороны Польши», — сказал он, подчеркнув, что все будет зависеть от действий белорусских властей.

«Мы хотим дать [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко шанс отступить и довести до возвращения мигрантов в страны их происхождения», — добавил Моравецкий, напомнив, что пока Польшей было принято решение о закрытии только одного пограничного пункта пропуска в Кузнице.

«Но мигранты пока не вернулись», — подчеркнул глава польского правительства, выступив с утверждением, что польская сторона располагает видеозаписью, на которой видно, как белорусские службы проводят инструктаж для мигрантов о том, как атаковать польских силовиков. «Это означает, что действия белорусских служб могут вести к эскалации», — добавил Моравецкий.

«Мы готовы закрывать новые переходы, закрывать транзитные и торговые возможности, чтобы оказать экономическое давление», — сказал он.

«Сегодня на нашей восточной границе, восточной границе Польши мы имеем дело с войной нового типа, в которой оружием являются мигранты, дезинформация, имеем дело с гибридной войной», — сказал Моравецкий, обвинив в происходящем власти Белоруссии и России.

По его утверждению, помимо нарастающего миграционного кризиса, угрозу для восточных рубежей ЕС и НАТО представляет «искусственно спровоцированный энергетический кризис» и «растущая военная активность России у Украины».

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Следите за развитием темы Мигранты штурмуют границу Белоруссии и ЕС
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