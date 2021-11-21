В Польше заявили о готовности к закрытию границы с Белоруссией

«Мы рассматриваем шаги в виде все более серьезных экономических санкций, включая закрытие польско-белорусской границы со стороны Польши», — сказал он, подчеркнув, что все будет зависеть от действий белорусских властей.
«Мы хотим дать [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко шанс отступить и довести до возвращения мигрантов в страны их происхождения», — добавил Моравецкий, напомнив, что пока Польшей было принято решение о закрытии только одного пограничного пункта пропуска в Кузнице.
«Но мигранты пока не вернулись», — подчеркнул глава польского правительства, выступив с утверждением, что польская сторона располагает видеозаписью, на которой видно, как белорусские службы проводят инструктаж для мигрантов о том, как атаковать польских силовиков. «Это означает, что действия белорусских служб могут вести к эскалации», — добавил Моравецкий.
«Мы готовы закрывать новые переходы, закрывать транзитные и торговые возможности, чтобы оказать экономическое давление», — сказал он.
«Сегодня на нашей восточной границе, восточной границе Польши мы имеем дело с войной нового типа, в которой оружием являются мигранты, дезинформация, имеем дело с гибридной войной», — сказал Моравецкий, обвинив в происходящем власти Белоруссии и России.
По его утверждению, помимо нарастающего миграционного кризиса, угрозу для восточных рубежей ЕС и НАТО представляет «искусственно спровоцированный энергетический кризис» и «растущая военная активность России у Украины».
Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.
Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.