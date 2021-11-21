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15:21 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле прокомментировали фото Эрдогана с картой тюркского мира

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя — РИА Новости. Турецкие партнеры России развивают идею тюркского единства, и это нормально, но в Кремле сожалеют, что на карте нет большой красной звезды в центре тюркского мира, который исторически находится в РФ на Алтае, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Так он прокомментировал фото президента Турции Тайипа Эрдогана с картой тюркского мира, в который была включена значительная часть территории России, в том числе Сибирь.

«Наши турецкие партнеры пестуют идею тюркского единства, это нормально. Я, единственное, что могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира. Он не в Турции, он на территории Российской Федерации, на Алтае, в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом. Это я как тюрколог говорю», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Карту Эрдогану подарил на встрече глава националистической Партии национального движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели. Фотография Эрдогана и Бахчели с картой размещена в Twitter ПНД. В «тюркский мир», по версии Бахчели, входят часть регионов Юга России, Восточная Сибирь, а также Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, часть территорий Монголии и Ирана.

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