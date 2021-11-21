В Кремле прокомментировали фото Эрдогана с картой тюркского мира

Так он прокомментировал фото президента Турции Тайипа Эрдогана с картой тюркского мира, в который была включена значительная часть территории России, в том числе Сибирь.
«Наши турецкие партнеры пестуют идею тюркского единства, это нормально. Я, единственное, что могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира. Он не в Турции, он на территории Российской Федерации, на Алтае, в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом. Это я как тюрколог говорю», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Карту Эрдогану подарил на встрече глава националистической Партии национального движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели. Фотография Эрдогана и Бахчели с картой размещена в Twitter ПНД. В «тюркский мир», по версии Бахчели, входят часть регионов Юга России, Восточная Сибирь, а также Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, часть территорий Монголии и Ирана.