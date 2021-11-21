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15:35 (мск), источник: РБК

Кремль попросил НАТО не окрылять Украину на «безумные действия»

НАТО проводит провокационную деятельность у границ России, США и их союзники должны прекратить «концентрировать военный кулак», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что также необходимо, чтобы альянс перестал «накачивать Украину» оружием, «тем самым окрыляя Украину на безумные действия».

Источник: AP 2021

«Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот что добивается Украина», — сказал он.

Это делается, скорее всего, под прикрытием учений, добавил Песков.

«Это душераздирающее зрелище, потому что это повлечет самые, самые серьезные последствия», — добавил он.

Комментируя сообщения о сосредоточении российской военной техники в непосредственной близости от границы с Украиной, Песков отметил, что «о необычной военной активности говорят те, кто сам пригнал свои вооруженные силы из-за океана».

«Это не совсем логично и не совсем прилично», — добавил он.

В эти выходные CBS сообщил, что представители американской разведки предупредили европейских союзников о потенциальном военном вторжении России на Украину в течение нескольких недель.

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По данным телеканала, подобные подозрения появились на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. В Вашингтоне не смогли установить, связана ли эта ситуация с тем, что происходит вокруг Украины.

В октябре в западных СМИ начали появляться сообщения о том, что Россия наращивает присутствие военного контингента на границе с Украиной. Об этом, в частности, писала The Washington Post. Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечал на это, что передвижение российской военной техники и армейских подразделений по территории страны — исключительно дело России, а последние публикации об их появлении вблизи границы Украины «даже не стоит комментировать».

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