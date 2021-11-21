Кремль попросил НАТО не окрылять Украину на «безумные действия»

«Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот что добивается Украина», — сказал он.
Это делается, скорее всего, под прикрытием учений, добавил Песков.
«Это душераздирающее зрелище, потому что это повлечет самые, самые серьезные последствия», — добавил он.
Комментируя сообщения о сосредоточении российской военной техники в непосредственной близости от границы с Украиной, Песков отметил, что «о необычной военной активности говорят те, кто сам пригнал свои вооруженные силы из-за океана».
«Это не совсем логично и не совсем прилично», — добавил он.
В эти выходные CBS сообщил, что представители американской разведки предупредили европейских союзников о потенциальном военном вторжении России на Украину в течение нескольких недель.
По данным телеканала, подобные подозрения появились на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. В Вашингтоне не смогли установить, связана ли эта ситуация с тем, что происходит вокруг Украины.
В октябре в западных СМИ начали появляться сообщения о том, что Россия наращивает присутствие военного контингента на границе с Украиной. Об этом, в частности, писала The Washington Post. Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечал на это, что передвижение российской военной техники и армейских подразделений по территории страны — исключительно дело России, а последние публикации об их появлении вблизи границы Украины «даже не стоит комментировать».