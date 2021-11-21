В Совбезе заявили о необходимости карантинной полосы вдоль границы

По его словам, карантинная полоса и ветеринарный режим на ней необходимы в условиях возрастания риска трансграничного переноса возбудителей особо опасных заболеваний людей и животных.
Как отметил Гребенкин, помимо этого необходимо провести ремонт и дооборудование помещений для специалистов санитарно-карантинного контроля, изоляторы и санитарные стоянки.
Также заместитель секретаря Совбеза заявил, что по-прежнему актуальным остается вопрос незаконной миграции иностранных граждан, которые едут в Россию на заработки — в основном из Центральной Азии, с Украины и из Молдавии.
«Наметилась тенденция увеличения потоков выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, использующих нашу страну в качестве транзитной, для того чтобы попасть в страны Евросоюза», — сказал он.
По словам Гребенкина, ежегодно на государственной границе выявляют более 20 тыс. иностранцев, пытающихся незаконно въехать в Россию.
«Только в этом году через государственную границу не пропущены 22,4 тыс. иностранных граждан, въезд которым на территорию России не разрешен», — заявил он.
Накануне в МВД сообщили, что за первые девять месяцев этого года в Россию запретили въезжать более чем 140 тыс. иностранцев. В ведомстве уточнили, что в подсчетах учитываются и те лица, которые не имеют гражданства.
По информации ведомства, на конец сентября в России находились порядка 7 млн иностранцев. Генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова тогда отмечала, что большая часть из них находятся в стране на законных основаниях. Число нелегалов она назвала «незначительным».