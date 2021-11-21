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20:58 (мск), источник: РБК

В Совбезе заявили о необходимости карантинной полосы вдоль границы

В некоторых приграничных субъектах России вдоль государственной границы должна быть установлена карантинная полоса. Об этом в интервью «Российской газете» заявил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин.

Источник: Reuters

По его словам, карантинная полоса и ветеринарный режим на ней необходимы в условиях возрастания риска трансграничного переноса возбудителей особо опасных заболеваний людей и животных.

Как отметил Гребенкин, помимо этого необходимо провести ремонт и дооборудование помещений для специалистов санитарно-карантинного контроля, изоляторы и санитарные стоянки.

Также заместитель секретаря Совбеза заявил, что по-прежнему актуальным остается вопрос незаконной миграции иностранных граждан, которые едут в Россию на заработки — в основном из Центральной Азии, с Украины и из Молдавии.

«Наметилась тенденция увеличения потоков выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, использующих нашу страну в качестве транзитной, для того чтобы попасть в страны Евросоюза», — сказал он.

По словам Гребенкина, ежегодно на государственной границе выявляют более 20 тыс. иностранцев, пытающихся незаконно въехать в Россию.

«Только в этом году через государственную границу не пропущены 22,4 тыс. иностранных граждан, въезд которым на территорию России не разрешен», — заявил он.

Накануне в МВД сообщили, что за первые девять месяцев этого года в Россию запретили въезжать более чем 140 тыс. иностранцев. В ведомстве уточнили, что в подсчетах учитываются и те лица, которые не имеют гражданства.

По информации ведомства, на конец сентября в России находились порядка 7 млн иностранцев. Генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова тогда отмечала, что большая часть из них находятся в стране на законных основаниях. Число нелегалов она назвала «незначительным».

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