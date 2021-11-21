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21:54 (мск), источник: ТАСС

Еврокомиссар считает, что Лукашенко ведет себя с мигрантами как «туроператор без лицензии»

БЕРЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон считает, что ответственность за ситуацию с мигрантами на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой несут власти в Минске.

Источник: РИА "Новости"

«Во время кризиса [президент Белоруссии] Александр Лукашенко ведет себя как туроператор без лицензии, который продает дорогие турпакеты в ЕС, которые затем по прибытии исчезают сами собой», — утверждала она в опубликованном в воскресенье интервью германской газете Welt am Sonntag. «Семьи и дети оказались обмануты, их втянули в трагедию, которая привела к большим страданиям», — сказала Юханссон. По ее версии, Лукашенко и власти в Минске «несут чрезвычайную ответственность за созданный кризис».

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. 16 ноября рядом с пунктом пропуска «Брузги» несколько групп мигрантов прорвали белорусское заграждение и стали забрасывать польских силовиков камнями и деревянными палками. В ответ польские полицейские стали взрывать светошумовые гранаты, включили водометы, разбрызгивая воду со слезоточивым веществом.

Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

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