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22:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Талибы обязали женщин-телеведущих Афганистана носить хиджаб

Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) ввело новые правила работы СМИ в стране, в том числе обязало женщин-телеведущих носить хиджаб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные информационные агентства.

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Так, решения были приняты на специальном заседании, которое было организовано созданным талибами Министерством исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Отмечается, что это исламская «полиция нравов».

Как заявил заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид, СМИ должны учитывать в своей работе ценности ислама и служить национальным интересам.

Также в своде правил средствам массовой информации напомнили о необходимости воздержаться от демонстрации драматических фильмов и передач с женщинами-актрисами и показа афганских и иностранных фильмы, которые продвигают «неподобающие этические нормы». Также не следует транслировать кино со сценами обнаженного человеческого тела. Строжайший запрет был введен на сериалы, в которых актеры изображают пророка Мухаммеда и его сподвижников.

В сентябре телеканал Tolo News сообщил, что менее чем за месяц правления талибов более 150 средств массовой информации в Афганистане прекратили деятельность. Журналисты потеряли работу в 20 афганских провинциях. По данным экспертов, причинами прекращения деятельности стали ограничения против работы медиа, а также финансовые проблемы. Профильные организации прогнозируют рост числа закрывшихся изданий.

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