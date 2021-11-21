Талибы обязали женщин-телеведущих Афганистана носить хиджаб

Так, решения были приняты на специальном заседании, которое было организовано созданным талибами Министерством исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Отмечается, что это исламская «полиция нравов».
Как заявил заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид, СМИ должны учитывать в своей работе ценности ислама и служить национальным интересам.
Также в своде правил средствам массовой информации напомнили о необходимости воздержаться от демонстрации драматических фильмов и передач с женщинами-актрисами и показа афганских и иностранных фильмы, которые продвигают «неподобающие этические нормы». Также не следует транслировать кино со сценами обнаженного человеческого тела. Строжайший запрет был введен на сериалы, в которых актеры изображают пророка Мухаммеда и его сподвижников.
В сентябре телеканал Tolo News сообщил, что менее чем за месяц правления талибов более 150 средств массовой информации в Афганистане прекратили деятельность. Журналисты потеряли работу в 20 афганских провинциях. По данным экспертов, причинами прекращения деятельности стали ограничения против работы медиа, а также финансовые проблемы. Профильные организации прогнозируют рост числа закрывшихся изданий.