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08:50 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуму внесли проект, запрещающий упоминание национальности преступников

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Парламент Чеченской республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности преступника, документ опубликован в электронной базе данных палаты.

Источник: © РИА Новости

«Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в законопроекте.

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