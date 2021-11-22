08:50 (мск), источник: © РИА Новости
В Госдуму внесли проект, запрещающий упоминание национальности преступников
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Парламент Чеченской республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности преступника, документ опубликован в электронной базе данных палаты.
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