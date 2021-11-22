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14:23 (мск), источник: © РИА Новости

Песков ответил на статью Блумберг о планах «вторжения» России на Украину

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Кремле считают, что ряд американских СМИ используются как труба для целенаправленной информационной кампании против РФ.

Источник: © РИА Новости

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений — с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва якобы призвала «десятки тысяч» резервистов в «беспрецедентном для постсоветских времен масштабе».

«Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания… для вбросов используются в качестве, скажем так, трубы, Блумберг, это действительно так, это мы тоже фиксируем, некоторые американские газеты активно в этом участвуют. Это нагнетание напряженности, это опять же попытка, собственно, представить РФ как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования», — сказал Песков журналистам.

По его словам, нельзя исключать, что это «камуфляж для прикрытия таких агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве». Он пояснил, что речь идет о возможном желании решить проблему юго-востока силовыми методами.

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