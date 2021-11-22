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15:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума рассмотрит запрет на показ в кино гомосексуальных сцен

В Госдуме планируют рассмотреть законопроект о запрете показа фильмов и сериалов со сценами гомосексуальных отношений, заявил зампред комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов («Единая Россия»). Ранее сегодня опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян выступают за запрет таких сцен.

Источник: РИА "Новости"

По данным опроса, 81% российских пользователей онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов за последний месяц не встречали фильмов или сериалов со сценами гомосексуальных отношений, а 16% — встречали. Сцены с сексуальными отклонениями не попадались 88%, 9% — встречались.

80% опрошенных считают, что в фильмах и сериалах с возрастными ограничениями 18+ недопустимо показывать сцены с гомосексуальными отношениями.

18% россиян считают, что допустимо. 57% опрошенных заявили, что показ фильмов и сериалов со сценами сексуальных отклонений следует запретить. 41% россиян возразили, что запрещать ничего не нужно, достаточно указать возрастные ограничения.

«Законопроект такой будет рассматриваться в Госдуме. …Сейчас идет работа. Посмотрим, в каком формате это все будет сделано. Я могу сказать, что юридическое решение этой ситуации “не за горами”», — ответил господин Милонов на вопрос «РИА Новости», планируют ли в Госдуме рассмотреть законопроект о запрете показа фильмов и сериалов со сценами гомосексуальных отношений.

Ранее «Российскую ЛГБТ-сеть» объявили незарегистрированным общественным объединением—иноагентом. Движение получило «около 64 млн руб. иностранного финансирования», рассказал «Ъ» источник в Минюсте.

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