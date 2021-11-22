Госдума рассмотрит запрет на показ в кино гомосексуальных сцен

По данным опроса, 81% российских пользователей онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов за последний месяц не встречали фильмов или сериалов со сценами гомосексуальных отношений, а 16% — встречали. Сцены с сексуальными отклонениями не попадались 88%, 9% — встречались.
80% опрошенных считают, что в фильмах и сериалах с возрастными ограничениями 18+ недопустимо показывать сцены с гомосексуальными отношениями.
18% россиян считают, что допустимо. 57% опрошенных заявили, что показ фильмов и сериалов со сценами сексуальных отклонений следует запретить. 41% россиян возразили, что запрещать ничего не нужно, достаточно указать возрастные ограничения.
«Законопроект такой будет рассматриваться в Госдуме. …Сейчас идет работа. Посмотрим, в каком формате это все будет сделано. Я могу сказать, что юридическое решение этой ситуации “не за горами”», — ответил господин Милонов на вопрос «РИА Новости», планируют ли в Госдуме рассмотреть законопроект о запрете показа фильмов и сериалов со сценами гомосексуальных отношений.
Ранее «Российскую ЛГБТ-сеть» объявили незарегистрированным общественным объединением—иноагентом. Движение получило «около 64 млн руб. иностранного финансирования», рассказал «Ъ» источник в Минюсте.