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17:48 (мск), источник: Коммерсантъ

СВР сравнила ситуацию вокруг Украины с той, что была перед войной в Грузии в 2008 году

Служба внешней разведки (СВР) России опровергла сообщения о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. Нынешнее положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года, отметило пресс-бюро СВР. Также СВР располагает информацией об усилении военного присутствия Украины в приграничных районах с Россией и Белоруссией.

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«Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили “сорвался с цепи” и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось», — говорится в распространенном заявлении пресс-бюро СВР.

В августе 2008 года произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии, известный также как российско-грузинская война. Активные боевые действия начались в ночь на 8 августа, когда Грузия обстреляла столицу Южной Осетии. Днем 8 августа президент России Дмитрий Медведев объявил о начале «операции по принуждению к миру» в зоне конфликта. Боевые действия продолжались по 12 августа, затем был подписан план мирного урегулирования конфликта.

В последнее время США «активно запугивают» мировое сообщество якобы подготовкой России к «агрессии» в отношении Украины, говорится в сообщении СВР. «По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину», — сообщает пресс-бюро СВР (цитата по «Интерфаксу»).

«Поступают данные о ползучем продвижении украинских позиций вглубь так называемой серой зоны вдоль линии разграничения, а также концентрации сил и средств ВС Украины в приграничных районах с Россией и Белоруссией», — говорится в сообщении СВР.

Пресс-бюро СВР также отмечает, США и их союзники продолжают снабжать Украину оружием и поощряют использование ударных беспилотников для провокаций.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выражал обеспокоенность «нерегулярными передвижениями» российских войск на границе с Украиной. При этом он признавал, что США неизвестно о намерениях России. До этого агентство Bloomberg сообщало, что Москва может рассматривать возможность «вторжения» на Украину. По данным издания, у США есть информация о «возможной военной операции» со стороны России. Кремль обвинения России в планах по «вторжению на Украину» назвал безосновательным.

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