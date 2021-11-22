СВР сравнила ситуацию вокруг Украины с той, что была перед войной в Грузии в 2008 году

«Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили “сорвался с цепи” и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось», — говорится в распространенном заявлении пресс-бюро СВР.
В августе 2008 года произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии, известный также как российско-грузинская война. Активные боевые действия начались в ночь на 8 августа, когда Грузия обстреляла столицу Южной Осетии. Днем 8 августа президент России Дмитрий Медведев объявил о начале «операции по принуждению к миру» в зоне конфликта. Боевые действия продолжались по 12 августа, затем был подписан план мирного урегулирования конфликта.
В последнее время США «активно запугивают» мировое сообщество якобы подготовкой России к «агрессии» в отношении Украины, говорится в сообщении СВР. «По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину», — сообщает пресс-бюро СВР (цитата по «Интерфаксу»).
«Поступают данные о ползучем продвижении украинских позиций вглубь так называемой серой зоны вдоль линии разграничения, а также концентрации сил и средств ВС Украины в приграничных районах с Россией и Белоруссией», — говорится в сообщении СВР.
Пресс-бюро СВР также отмечает, США и их союзники продолжают снабжать Украину оружием и поощряют использование ударных беспилотников для провокаций.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выражал обеспокоенность «нерегулярными передвижениями» российских войск на границе с Украиной. При этом он признавал, что США неизвестно о намерениях России. До этого агентство Bloomberg сообщало, что Москва может рассматривать возможность «вторжения» на Украину. По данным издания, у США есть информация о «возможной военной операции» со стороны России. Кремль обвинения России в планах по «вторжению на Украину» назвал безосновательным.