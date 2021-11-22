ФСИН поддержала инициативу об ужесточении наказания за пытки в тюрьмах

В понедельник в Совете Федерации прошло заседание о совершенствовании законодательства по вопросам противодействия пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.
«Вопрос о выделении самостоятельного состава преступления, новой статьи, я думаю, еще требует дополнительной проработки и обсуждения, поскольку высказаны различные точки зрения. Но в целом идея усиления ответственности, усиления, повышения санкций за совершение преступлений такого характера поддерживается», — сказала Городничина на заседании в Совфеде.
Нынешней осенью ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел — о сексуальном насилии и превышении полномочий.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что возбуждено и расследуется 12 уголовных дел.