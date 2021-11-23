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00:41 (мск), источник: Коммерсантъ

США вводят новые санкции из-за «Северного потока-2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении новых ограничений против «Северного потока-2». Они коснутся кипрской компании Transadria Ltd. и ее судна. Вашингтон считает, что эта фирма связана с Россией.

Источник: РИА "Новости"

США вводят санкции против Transadria Ltd. из-за того, что судно компании Marlin принимало участие в строительстве газопровода, говорится в заявлении госсекретаря.

В отчет, который Белый дом направляет Конгрессу каждые 90 дней для замедления строительства «Северного потока-2», попало также другое судно — Blue Ship. Против него не стали вводить санкции, потому что судно принадлежит организации, связанной с правительством Германии, сообщил источник Bloomberg. Как пишет агентство, Дания разрешила Blue Ship развозить камни вдоль маршрута газопровода.

Сенаторы от Республиканской партии ранее внесли поправку в проект оборонного бюджета с требованием о санкциях против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. От введения этих ограничений ранее отказался президент Джо Байден. Сенатор от Демократической партии Роберт Менендес предложил ввести санкции против «Северного потока-2», а также против президента Владимира Путина, российских госкомпаний и банков при вторжении России на Украину.

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