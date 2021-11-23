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13:39 (мск), источник: © РИА Новости

Россия не собирается ни на кого нападать, заявили в Кремле

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия не собирается ни на кого нападать, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Ранее руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Москва якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение с трех направлений — с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию. Там также написали, что страна якобы призвала «десятки тысяч» резервистов в «беспрецедентном для постсоветских времен масштабе».

«Россия не вынашивает никаких агрессивных планов. И совершенно неправильно заявлять об обратном. И совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил России по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что американские и украинские СМИ утверждают, что страна готовится напасть на Украину, а российская сторона утверждает, что Киев планирует агрессивные действия против Донбасса, против самопровозглашенных республик — ЛНР и ДНР, «и это “нюанс, который нужно понимать и правильно это трактовать”».

Пресс-секретарь добавил, что лучшая гарантия безопасности в ситуации с украинским конфликтом — соблюдение Минских соглашений.

Он назвал отсутствие прогресса в их реализации существенным триггером, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе.

Представитель Кремля отметил, что отправка в Киев военных советников и вооружения из западных стран также нагнетает обстановку.

«Мы глубоко обеспокоены именно провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению, попытке силового решения проблемы Донбасса», — заключил Песков.

Он напомнил, что самопровозглашенные республики до сих пор никак не провоцировали ситуацию.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны, в Москве заявляют, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.

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