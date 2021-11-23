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13:05 (мск), источник: Газета.Ру

В конгрессе США впервые за 10 лет официально наказали депутата

Конгрессмену от республиканской партии Полу Госару официально было объявлено порицание за то, что тот выложил пост в Twitter с видоизмененной картинкой из аниме «Атака титанов», где он убивает персонажа конгрессвумен Александрию Окасио-Кортес.

Источник: AFP 2021

Об этом сообщает Vox.

«Порицание» — второе после исключения по тяжести наказание, которое может быть применено к члену Конгресса США. Порицаемый конгрессмен должен встать посередине зала заседаний, где спикер Палаты представителей официально зачитает ему обвинения. Последний раз «порицание» выносилось только в 2010 году.

За наказание Госара проголосовали все члены демократической партии, которые составляют большинство в Палате представителей, а также два республиканца — Лиз Чейни и Адам Кинцингер.

«Мы не можем допустить, чтобы парламентарии шутили об убийствах друг друга и угрожали президенту США», — заявила спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.

Ранее сообщалось, что Twitter маркировал пост Госара как «нарушающий нормы сообщества о недопустимости насилия».

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