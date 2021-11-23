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14:45 (мск), источник: Коммерсантъ

В Верховной раде подтвердили применение Украиной комплекса Javelin в Донбассе

Украинские военные применили в Донбассе противотанковый ракетный комплекс Javelin, подтвердил депутат Верховной рады, глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Игорь Копытин. Он уточнил, что не имеет права разглашать, когда и где был использован комплекс.

Источник: AFP 2021

По словам украинского депутата, Киев имеет право на защиту своей земли с применением как турецких беспилотников Bayraktar, так и комплекса Javelin.

«Наши солдаты использовали его в боях. Не имею права разглашать где это произошло и при каких обстоятельствах, но скажу следующее — предупреждая любые дальнейшие заявления и манипуляции о том, “может ли Украина защищаться, не запрещено ли это” — да, может. Мы имеем право защищать свою землю», — написал господин Копытин в Facebook.

Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Javelin уже использовались против российских войск. Глава российского МИДа Сергей Лавров считает, что применение Киевом комплекса Javelin показывает его «желание осуществить провокацию». Разведка США на этой неделе предупредила европейских союзников о вероятности вторжения России на Украину. В Кремле назвали эти заявления искусственным нагнетанием.

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