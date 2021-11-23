США внесли в санкционный список строившие Nord Stream 2 компанию и судно

Согласно сообщению, в список SDN (мера санкций / эмбарго правительства США, направленная против террористов, назначенных США, должностных лиц и бенефициаров определенных авторитарных режимов и международных преступников) была добавлена организация Transadria Ltd, зарегистрированная на Кипре.
«Следующее судно было добавлено в список SDN OFAC: Marlin — судно морской поддержки под флагом России <…> (связано с: Transadria Ltd)», — добавили в министерстве.
В начале ноября группа сенаторов-республиканцев предложила ввести новые санкции против газопровода. Инициатива предусматривала внесение поправки в законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2022 финансовый год.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 23 ноября анонсировал введение новых санкций против компании Transadria Ltd и еще двух судов, которые имеют отношение к строительству «Северного потока-2».
Он уточнил, что к компании применят предусмотренные законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA) санкции, а ее судно Marlin признают «конфискованной собственностью». Второе судно в Госдепартаменте на назвали. По данным Bloomberg, Вашингтон считает Transadria подставной российской компанией.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что действия Вашингтона неприемлемы и нарушают международное право. Он также назвал «все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу» примером недобросовестной конкуренции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Кремль считает неправильным и незаконным обсуждать санкции против «Северного потока-2» на фоне попыток наладить диалог между Москвой и Вашингтоном.