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19:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Состояние Саакашвили улучшилось

Врач Сандро Цискаридзе сообщил об улучшении состояния здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, передает «Грузия Online».

Источник: Reuters

«Общая тенденция позитивная, однако остаются определенные неврологические нарушения, для устранения которых, разумеется, нужно время», — сказал медик журналистам.

При этом он затруднился ответить, сможет ли экс-глава государства присутствовать на судебном заседании, которое запланировано через несколько дней. «В эту минуту об этом говорить невозможно. Я отметил, что каждый день мы в ожидании изменений, поэтому заранее прогнозировать что-либо нельзя», — пояснил Цискаридзе.

20 ноября Саакашвили прекратил голодовку, которую держал 50 дней. Это случилось после того, как его перевели из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь в Гори.

Экс-президента задержали 1 октября. Он вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции для участия в протестах. Ранее он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. Кроме того, Саакашвили обвиняется в разгоне митинга в 2007 году.

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